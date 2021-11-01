Матвієнко виставила чоловіка з дому після 50 років шлюбу, деталі сімейної драми: "Не було ніякої..."

Легендарна українська співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко зізналася, що вже деякий час не живе з чоловіком, з яким прожила в шлюбі 50 років.

Як повідомляє Politeka.net, артистка розійшлася з Петром Гончаром і попросила з'їхати його на дачу під Києвом.

"За словами артистки, вона попросила художника Петра Гончара її покинути. Мовляв, від нього в будинку не було ніякої користі. Ніні Митрофанівні набридло відчувати себе чоловіком і фінансово тягнути всю сім'ю. Крім того, каже, обранець неодноразово її підводив", - розкрили подробиці розлучення в Інстаграмі програми "Зірковий шлях".

У коментарях думки щодо зоряного розлучення розділилися. Одні підтримали зірку, а інші порахували, що розлучатися в такому віці не зовсім правильно.

"Значить любові немає. Ось і все. Після 50 років вигнати? А навіщо було разом жити?", "Терпіння скінчилося, можливо, шкодує, що раніше цього не зробила", «І бабка тут же, хоче щоб про неї говорили», «Ось вже так. У такому віці якось вже не до розлучень, але як кому виходить», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Ніна Матвієнко вигнала з дому чоловіка: "мене використовували в житті...".

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