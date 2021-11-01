Відома українська тенісистка, олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна повернулася до Києва, де зустрілася зі своїми друзями і насолодилася прогулянками по столиці.

Як повідомляє Politeka.net, Світоліна часто їде з України, беручи участь у різних спортивних змаганнях. У себе в Instagram 27-річна спортсменка поділилася кадрами, зробленими під час відпочинку. Шанувальників здивували фото, на яких дівчина позувала з 34-річною телеведучою Лесею Нікітюк. Судячи з кадрів, дівчата є близькими подругами.

"Київ", - коротко підписала фото зірка спорту.

У коментарях їй залишили масу компліментів, проте багато шанувальників накинулися на Світоліну, дорікаючи їй в тому, що вона дружить з Нікітюк.

"Чоловік щасливчик", "Шикарні дівчатка", "Ефектна", "Добре виглядаєш", "Хотілося б побачити наживо", "Мілота", "Дивно, що ви дружите з цією особиною", "Яка неприємна у вас, Еліна, подруга", "Не найкраща компанія для вас", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Нікітюк після довгих зйомок здивувала виглядом спросоння: кадри.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в шкіряному міні засвітила костюм на Хеллоуїн:"у вас труси порвалися".

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк вперше показала новонароджене малятко: "вітаю...".