Відомий ведучий і блогер Анатолій Анатоліч поділився в мережі архівними кадрами і розповів про гірку втрату – помер його хресний.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий і інтерв'юер Анатолій Анатоліч розповів у своєму Instagram про смерть свого хрещеного батька, а також поділився, як багато років тому загинув його батько. Так, за словами Анатолія його хрещений помер від коронавірусу, що викликало бурхливу дискусію в коментарях.

"Валера, найкращий друг мого тата і мій улюблений старший друг. Я дуже любив тебе. І буду любити. Мій батько загинув у бійці. Мій хрещений міг загинути 10 разів в Афгані, або потім ще раз 20 в бійках, але ні. Він помер від covid19. Так, він був не щеплений, не тому що був проти, а просто він така людина була. Йому не до цього було. Ось збирався, але...", - поділився Анатоліч.

Багато зіркових колег відреагували на сумне повідомлення від Анатолія, своїми відмітками його підтримали шоумен DZIDZIO, реперка Alyona Alyona, телеведуча Соломія Вітвіцька та інші. У коментарях користувачі теж почали висловлювати співчуття блогеру: "Ви більше на хресного схожі", "Щиро співчуваю, Анатолію, у Вас на одного Ангела Хранителя стало більше", "Співчуття. На жаль, багатьох людей не переконати, і часом тільки смерть когось із близьких змушує таких людей думати", "Твій дядько був крутий мужик!", "Не віриться".

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