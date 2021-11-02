Голлівудська актриса, зірка "Сутінків" Крістен Стюарт погодилася одружитися на своїй дівчині, сценаристці Ділан Мейєм, з якою зустрічається з 2019 року.

Як пише Politeka.net, про радісну новину актриса заявила під час участі в шоу Howard Stein Show. За словами актриси, вона хотіла, щоб їй зробили пропозицію, і її партнерка це зробила.

"Ми одружуємося, це дійсно відбувається", - радісно заявила зірка.

При цьому ще в 2019 році актриса заявляла, що сама хоче зробити пропозицію своїй дівчині. У неї навіть були ідеї, як саме вона планує це зробити.

Відзначимо, що на рахунку актриси багато романів, в тому числі із зірковими чоловіками. Найгучнішим був роман із зіркою "Сутінків" Робертом Паттінсоном. Пара зустрічалася під час зйомок саги і навіть збиралася одружитися. Один раз вони навіть розлучалися, коли актрису застукали за поцілунками з режисером фільму «Білосніжка і мисливець» Рупертом Сандерсом. Пару часто звинувачували в піарі на відносинах, але Стюарт запевняє, що Паттінсон – її перше кохання.

Нагадаємо, що Крістен Стюарт засвітила нову зачіску:"Стрьомний колір".

А ще Politeka писала, що Крістен Стюарт засмущалася на світській тусовці: "як він дивиться...".

Також Politeka повідомляла, що Крістен Стюарт в незвичайних штанях здивувала неохайним виглядом:"їй все ще потрібен хлопець".