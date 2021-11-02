Голлівудська актриса, зірка "Сутінків" Крістен Стюарт погодилася одружитися на своїй дівчині, сценаристці Ділан Мейєм, з якою зустрічається з 2019 року.
Як пише Politeka.net, про радісну новину актриса заявила під час участі в шоу Howard Stein Show. За словами актриси, вона хотіла, щоб їй зробили пропозицію, і її партнерка це зробила.
"Ми одружуємося, це дійсно відбувається", - радісно заявила зірка.
При цьому ще в 2019 році актриса заявляла, що сама хоче зробити пропозицію своїй дівчині. У неї навіть були ідеї, як саме вона планує це зробити.
Поповнення в родині Ротару: внучка розкрила ім'я малятка і показала зворушливі кадри
Негода обрушиться на чотири області України: зроблено термінове попередження ДСНС
"Дітей вивозили без свідомості": відпочинок на популярному курорті перетворився на пекло, серед постраждалих українці
Українців чекають нові обмеження з 1 листопада: що під забороною
Сумська з Борисюком покинули Україну, кадри з Борисполя: "Ви навіть не уявляєте..."
Відзначимо, що на рахунку актриси багато романів, в тому числі із зірковими чоловіками. Найгучнішим був роман із зіркою "Сутінків" Робертом Паттінсоном. Пара зустрічалася під час зйомок саги і навіть збиралася одружитися. Один раз вони навіть розлучалися, коли актрису застукали за поцілунками з режисером фільму «Білосніжка і мисливець» Рупертом Сандерсом. Пару часто звинувачували в піарі на відносинах, але Стюарт запевняє, що Паттінсон – її перше кохання.
Нагадаємо, що Крістен Стюарт засвітила нову зачіску:"Стрьомний колір".
А ще Politeka писала, що Крістен Стюарт засмущалася на світській тусовці: "як він дивиться...".
Також Politeka повідомляла, що Крістен Стюарт в незвичайних штанях здивувала неохайним виглядом:"їй все ще потрібен хлопець".