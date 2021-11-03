Зірка гучного серіалу "Паперовий будинок", іспанська актриса Урсула Корберо розчулила домашнім архівним кадром з величезним псом.

Як передає Politeka.net, 32-річна актриса прославилася завдяки головній ролі в серіалі «Паперовий будинок» від Netflix. Сьогодні на зірку в Instagram підписано близько 24 млн осіб, і її популярність тільки зростає. Актрисі пропонують нові ролі і рекламні контракти. У соціальних мережах вже з'явилися сотні фан-акаунтів, в яких публікують найяскравіші моменти з життя Корберо.

На свіжих фото шанувальники показали, як зірка виглядала до світової слави. На знімку вона лежала в обнімку з величезним псом. Вона розляглася на дивані і обійняла свого друга. Одягнена актриса була в легку спідницю і топ. Було видно, що цей кадр був зроблений багато років тому.

"Любителька собак", - підписали фото автори аккаунта.

Відзначимо, що в серіалі зірка зіграла грабіжницю Токіо, яка запам'яталася скандальним характером і непростою долею. Актриса з'явилася у всіх п'яти сезонах шоу.

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