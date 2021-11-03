Дочки голлівудської актриси Анджеліни Джолі у маминих сукнях продовжують блищати на фан-акаунтах в соцмережах: шанувальники в захваті від того, як правильно виховує їх зірка.

Як передає Politeka.net, 18 жовтня в США відбулася прем'єра фільму «Вічні», в якому Джолі виконала одну з головних ролей. На червоній доріжці актриса з'явилася в супроводі своїх дітей. Шанувальники відразу ж помітили, що Шайло і Захара були одягнені в сукні, які раніше одягала сама Джолі.

Пізніше актриса з'явилася ще на декількох заходах, де її супроводжували дочки. У Instagram опублікували кадри, де Шайло позувала в квітчастому сарафані від Dior, який Джолі носила в 2019 році.

"Шайло в сукні матусі", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях люди підтримали ініціативу Джолі.

"Замість того, щоб купувати сукні дочці на ті мільйони, які у неї є, вона одягає на них свої сукні", «В цьому є прекрасна культура: якщо у дівчини немає одягу, вона може носити одяг своєї матері і зовсім не соромитися», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Джолі приголомшила виглядом в шкіряній сукні:"Нам цього не вистачало".

Також Politeka писала, що Джолі показала, як звести з розуму тільки очима: «Прямо в серце дивляться».

А ще Politeka розповідала, що Джолі в сукні на тонких бретельках ледь не впустила найпотаємніше: фото.