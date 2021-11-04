Відома українська співачка і одна з найсуворіших суддів проекту «Співають всі» Анастасія Приходько повідомила, що через комплекси зважилася змінити свою зовнішність за допомогою втручання косметологів.
Як пише Politeka.net, артистка поділилася відвертим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Приходько зізналася, що давно страждає від комплексів через свою зовнішність. Як з'ясувалося, їх у неї відразу кілька.
"Мій комплекс це вузькі очі і друге підборіддя, з яким я борюся все життя так, як це не жир, а генетична особливість...", - чесно зізналася Анастасія.
При цьому вона зазначила, що у випадку з очима її заспокоює примірка кімоно, коли вона "згадує що її дід японець".
А ось з другим підборіддям співачка вирішила боротися за допомогою більш радикальних методів.
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"Друге підборіддя я буду прибирати за допомогою косметологів і уколів, я зважилася все таки на "пластику" обличчя, ні, під ніж лягає не буду, а за допомогою уколів буду вирішувати це питання! Хочу позбутися комплексів і бути для себе ще красивіше!", - поділилася планами зірка.
Шанувальники тут же відреагували на її пост.
"Я не бачу у вас другого підборіддя... красива. Яскрава...класна", "ваші очі це ваша родзинка", "не треба видаляти, ви красиво виглядаєте, обличчя Красиве", "по-моєму, у вас дуже красиві очі завжди мріяла про таку форму очей...",- пишуть люди.
Нагадаємо, суддя "Співають всі" Приходько запанікувала через кардинальні зміни в житті.
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