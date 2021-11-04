Зведений брат герцогині Сассекської Меган Маркл впевнений в тому, що їх з принцом Гаррі в майбутньому чекає розлучення через ставлення колишньої актриси до грошей.

Томас Маркл поділився скандальною думкою про стосунки своєї сестри в інтерв'ю для фільму Big Brother VIP, який вийшов на австралійському телебаченні, повідомляє The Sun.

Він розповів, що колись вони з Меган були близькі. За словами Томаса, в останній раз він бачив старшу сестру в 2011 році на похоронах бабусі. Після цього актриса перебралася в Канаду і їх спілкування зійшло нанівець.

За словами Томаса, зараз Меган вже не та людина, якою була раніше. Маркл-молодший вважає, що це пов'язано з її зануренням у світ людей, «які складають один відсоток від суспільства». Томас пояснив, що має на увазі їх добробут.

"Гроші змінили її, гроші і слава дуже сильно закрутили їй голову", - заявив Маркл.

Він також розповів, що під час першого шлюбу Меган вкрай холодно поводилася по відношенню до тодішнього чоловіка Тревора. Томас впевнений, що «наступний, кого вона перемеле, буде Гаррі». Брат герцогині вказав на те, що після одруження принц перестав посміхатися на всіх своїх фотографіях.

Томас вважає, що попереду їх з Меган чекає неминучий розлучення.

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