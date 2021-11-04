Зірка "Жіночого кварталу" Еліна Мбані, яка співає у "Вокальному квартеті" проекту, вразила ефектними танцями за лаштунками, ледь не засвітивши зайве.

Як пише Politeka.net, Еліна Мбані прославилася після участі в численних талант-шоу. Вона сяяла на сцені «Голосу країни» і «Х-Фактора», після чого її помітили і запросили до «Жіночого кварталу». Зараз виконавиця зайнята улюбленою роботою.

На свіжих кадрах вона показала, якою спокусливою красунею вміє бути. Мбані позувала в надто мініатюрній сукні з глибоким декольте, ледь не засвітивши зайве. Волосся артистка залишила розпущеним. Вона подуріла за лаштунками, викликавши захват у шанувальників.

"Перший концерт DONE", - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники артистки залишили їй масу приємних слів.

"Є, на що подивитися", «Воу, що ж не можна відірвати погляд», «яка краса», «які форми», «Нічого собі», «а ти та ще красуня», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Еліна Мбані показала, на що йде заради зйомок: показові фото.

Як повідомляла Politeka, Еліна Мбані підкорила розрізом до стегна: ефектні кадри.

Також Politeka писала, що Еліна Мбані вразила формами в незвичайному топі:"гасіть цей вогонь".