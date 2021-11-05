Світлана Лобода вперше відверто розповіла про те, чому чотири роки не виступала в Україні і як відбулося її повернення на батьківщину цього літа.

Популярна співачка українського походження дала відверте інтерв'ю українській ведучій Маші Єфросиніній, в якому видала правду про те, чому покинула рідну країну.

Як відомо, останні роки Лобода жила і працювала за межами України. Спочатку співачка переїхала в Росію, проте пізніше зізналася, що живе в Європі.

Останній раз зірка виступала в Україні в 2017 році. Тоді її концерт в Одесі був зірваний з великим скандалом: перед клубом зібрався натовп незадоволених людей, які намагалися прорватися в приміщення і не допустити виступу. Тоді команда Лободи вирішила відмовитися від проведення концерту, а сама співачка незабаром покинула країну.

У новому інтерв'ю Лобода розповіла, що зрив концерту організував якась «впливова людина», з якою у її команди виникли проблеми. При цьому співачка не стала розкривати подробиці.

"Це був один з найвпливовіших одеських людей. Стався інцидент один, але в той момент ми про це не знали. Ми були перелякані...ситуація прояснилася тільки пару років тому. Після цього випадку ми прийняли рішення, що ми більше не будемо давати сольні концерти в Україні", - розповіла Лобода.

Вона додала, що переїхала з України через постійне переслідування з боку журналістів. За словами співачки, їй було важко через те, що на батьківщині залишилася її сім'я.

"Вони мені жити не давали. Ці машини стояли навколо мого будинку і ці дрони як і раніше літали", - розповіла співачка про ситуацію з журналістами, які чекали біля будинку її саму і її дочку Єву.

Вона додала, що зважилася повернутися на українську сцену влітку 2021 року після того, як український автор надіслав їй пісню, яка її сильно вразила.

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