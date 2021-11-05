Юна дочка культової моделі 90-х Сінді Кроуфорд Кайя Гербер вразила сміливою фотосесією без зайвого одягу, продемонструвавши свою натуральну красу і харизму.

Як пише Politeka.net, дівчина поділилася новими кадрами, відзнятими для глянцевого журналу, на своїй сторінці в Instagram.

Незважаючи на свій юний вік, 19-річна Кайя вже встигла зарекомендувати власне ім'я. Дівчина пішла по стопах своєї зіркової матері, і з ранніх років почала брати участь в самих різних фотосесіях. Гербер встигла підкорити безліч світових подіумів і глянцевих журналів, завоювавши власну фан-базу.

Для нової фотосесії юна модель зважилася на ризикований образ. Так, на декількох знімках вона з'явилася топлес, прикриваючись тільки руками. При цьому дівчина впевнено дивилася в камеру, демонструючи свою харизму.

На інших фото Кайя позувала в незвичайних міні-сукнях, які також не надто приховували фігуру моделі.

Судячи з усього, Гербер вже щосили освоїлася в професії моделі, і знайшла своє покликання.

Шанувальники дівчини не змогли стримати захоплень в коментарях до посту.

"Чудова", "Ангелок", "дівчина-мрія", "така гарна", "красуня", - пишуть люди.

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