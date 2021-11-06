Знаменита британська соул-співачка Адель насмішила шанувальників відео з добіркою кумедних ляпів, які сталися під час зйомок її нового кліпу.

Як відомо, нещодавно Адель ефектно повернулася на сцену після довгої перерви. 33-річна співачка вперше за шість років порадувала шанувальників новим кліпом, який вона зняла на пісню Easy On Me.

Відео вийшло емоційним і ліричним, однак, як з'ясувалося навіть під час таких атмосферних зйомок Адель не забувала веселитися. Про це свідчить нове відео, яким зірка поділилася на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

У ролику зібрані всі ляпи, які трапилися під час зйомок. На відео можна побачити, як співачка не може вставити аудіо-касету в програвач, постійно регоче під час зйомок серйозних сцен і не може згадати, коли повинна надіти сонцезахисні окуляри. Також під час однієї зі сцен розвіваються вітром папери постійно потрапляли Адель в обличчя.

Шанувальники співачки прийшли в захват від цих кадрів.

"Сміх Адель такий заразливий", "завдяки цьому я відчуваю, що все буде добре", "обожнюю її, її особистість це щось", "хто б міг подумати, що в реальності вони сміялися поки створювали цей меланхолійний шедевр",-пишуть люди.

Відзначимо, що в минулому Адель не відрізнялася стрункою фігурою, проте завдяки правильному харчуванню і занять в спортзалі їй вдалося схуднути на 45 кілограмів.

Нагадаємо, повернення схудлої на 45 кг Адель підняло на вуха весь світ і побило рекорд.

Як повідомляла Politeka, схудла Адель змінилася до невпізнання, оголосивши про роман зі знаменитим красенем.

Також Politeka писала, що помітно схудла Адель після розлучення засвітилася з новим красенем.