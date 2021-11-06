Відома співачка Ірина Білик прийшла на ринок в «маскуванні» і показала своїх «спільників», покрасувавшись образом простої україночки на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, зірка показала шанувальникам своє нове перетворення в серії сторіз.

На кадрах Білик постала в щільній тканинній масці, капюшоні і великих окулярах. Таким чином, більша частина обличчя співачки була закрита, що робило її невпізнанною.

Як з'ясувалася, таке маскування знадобилася Білик для візиту на ринок.

"Я замаскувалася, дорогі друзі. Сьогодні я на ринку - сусід привіз. Це мій "чоловік" – Володя, я – Анжела Петрівна, це - наші куми", - розповіла співачка, показуючи спочатку себе, а потім супроводжували її чоловіків.

Зірка пояснила, що їй потрібно було купити м'ясо для шашликів, тому вона вирішила вибратися на ринок. А маскування, очевидно, знадобилося для того, щоб сховатися від небажаної уваги.

"Буду купувати м'ясо на шашличок...для гостей. Адже я справжня україночка. Ніхто не здогадується, що це я – Ірина Білик", - підсумувала свою розповідь зірка.

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