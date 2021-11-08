Дочка відомої української телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, записала відео, на якому прочитала слова з реп-композиції і показала непристойний жест.

Ольга Фреймут народила першу дочку від британця, передає Politeka.net. Дівчинка Злата Мітчелл з'явилася на світ в 2006 році.

Зараз дочка телеведучої знаходиться в Лос-Анджелесі (США), про що свідчать її записи в Instagram і Тік Ток.

Красуня розвиває свої акаунти в соцмережах, зокрема, зірка опублікувала відео, в якому прочитала слова з реп-композиції, і показала непристойний жест. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Для мене це знак "тепер попереду"... P. S ЛА божевільний", - написала блогерка.

За кілька годин публікація зібрала мало лайків і коментарів.

"Твій підпис - найбіліша річ, яку я читав", - написав один з користувачів мережі.

Зазначимо, У Ольги Фреймут троє дітей, крім Злати Мітчелл, також вона разом з чоловіком, гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, виховує двох дітей - Валерія (2016 року народження) та Євдокію (2017-го).

Зірка намагається проводити з дітьми більше часу, організовуючи спільне дозвілля і поїздки.

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