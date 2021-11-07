Мати засновника компанії Tesla, бізнесмена Ілона Маска, 73-річна канадсько-південноафриканська модель Мей Маск, вразила всіх своїм образом на важливому заході.

Відома 73-річна канадсько-південноафриканська модель Мей Маск виглядає ідеально для свого віку, передає Politeka.net. Вся справа в тому, що вона веде здоровий спосіб життя.

Зірка регулярно тренується і чотири рази на день виходить на прогулянку зі своєю собакою.

Крім того, мати Маска відмовилася від усього солодкого. При цьому вона щільно снідає, обідає і кілька разів перекушує чорносливом або горіхами, а на вечерю вона може доїсти залишки обіду.

На нещодавній події - гала-вечорі Fashion Trust Arabia Prize в Досі, зірка продемонструвала результати роботи над собою.

Мей вийшла в красивому білому з синім орнаментом сукні по фігурі від української дизайнерки Юлії Магдич. А образ Мей Маск доповнила сумкою Dior і масивними сережками.

Відео з моделлю зібрало понад 10 тисяч переглядів за три години:

"Розкішна жінка в шикарному творінні ❤️", " яка гарна жінка! Саме таким повинен бути вік👏 сукня теж феєрична 🔥", " Нічого собі! Круто! 👏 🔥 ", "Захват🔥 🔥 🔥", "жінка, яка кайфує в своєму віці, і їй дуже підходить це плаття 👗❤️ шикарна".

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