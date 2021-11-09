Дружина актора "Квартал 95" Степана Казаніна (справжнє ім'я – Сергій) розповіла про їх молодшого сина, пророкуючи йому майбутнє актора або сценариста.

З 1993 року Степан Казанін одружений на дизайнерці Наталії, в шлюбі з якою у нього народилися двоє синів, передає Politeka.net. Вперше пара стала батьками в 1998 році - тоді на світ з'явився їх син Степан. Хлопець вже досить дорослий і закінчив математичний факультет одного з московських вузів.

А в 2010 році у зіркового подружжя народився Петро. Зараз хлопчик вчиться в школі і живе з батьками.

Наталя в новому пості в Instagram розповіла про молодшого сина. За її словами, Петро буде успішним сценаристом або артистом. Виявляється, жінка підслухала розмову дитини з другом, в якому він, зображуючи маму, розповів, як вона відреагує на розбиту чашку.

"Так, не думала, що не дочекавшись визнання та популярності хоч на якійсь ниві, я стану об'єктом такої вишуканої та саркастичної пародії", - написала вона.

Пост був підкріплений теплими сімейними знімками.

"Красунчики 😍❤️", "Наташо, важливо, щоб всі були щасливі ❤️😍", "Які у вас гарні соковиті фото🔥 І сім'я - чудо 😍", "Фото круте скільки фарб🔥🔥🔥😍😍😍Ви круті🥰🥰🥰😜😜😜", "Ну точно артист зростає👏 я навіть уявила, як ви реготали після такого етюду про чашку😂", - написали користувачі мережі.

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