Відома французька модель Тілан Блондо, до якої в дитинстві приклеїлося прізвисько «найкрасивіша дівчинка в світі», вразила кардинальною зміною іміджу.

Як пише Politeka.net, 20-річна модель стала популярною в чотири роки, коли мама влаштувала її працювати моделлю. Тоді її прозвали "найкрасивішою дівчинкою в світі", оскільки її незвичайна зовнішність нікого не залишала байдужим. За свою кар'єру красуня встигла попрацювати з найвідомішими брендами в світі, включаючи Lacoste, HugoBoss, Dolce&Gabbana та інші.

Сьогодні Блондо є затребуваною моделлю, вона часто бере участь в показах, а також стає обличчям відомих брендів.

На свіжому фото, яке з'явилося у неї в Instagram, вона постала з новою зачіскою.

"Не впізнати", "Одна з легенд краси на всі часи! Історії будуть розповідатися через століття", "вічно красива", «О, ти маленьке сердечко», «Моя милашка», «тобі добре кучерявою», «новий образ дуже красивий», "яке волосся", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тілан Блондо в бікіні зачарувала жарким селфі: "виглядає, як інша людина".

Раніше повідомлялося, що Тілан Блондо похвалилася фігурою в купальнику: яскраві кадри.

Також Politeka розповідала, що Тілан Блондо "обвісилася" прикрасами заради зйомки на березі:"Приголомшлива".