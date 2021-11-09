Американська співачка, поп-ідол підлітків Біллі Айліш з'явилася на світському заході в вельми екстравагантному вбранні, спровокувавши хвилю критики в мережі.

Як передає Politeka.net, в Instagram "Зірковий шлях" з'явилося фото зірки з червоної доріжки. Дівчина вибрала чорне вбрання, яке світилося в деяких місцях. У новому образі Айліш виглядала значно старше своїх років.

"У мережі насміхаються над новим образом Біллі Айліш. 19-річна співачка з'явилася на щорічному гала-концерті Art+Film Gala LACMA в Лос-Анджелесі. Втім, її вихід спровокував чимало хейтів", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях українці стали висловлювати свою думку з приводу образу юної зірки.

"Виглядає як тітонька з бухгалтерії", «мені Біллі дуже подобається. Вона не соромиться бути такою, якою хоче. У цьому ми з нею схожі. Обожнюю її", "В такому образі вона виглядає як 35-річна тітка, ось вам і «чим страшніше тим модніше», «раніше говорили несмак, а тепер "свій стиль", "Вона фанатка Ірини Аллегрової?",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Біллі Айліш забула про скромність, засвітивши фігуру у відкритому купальнику: "До біса хороша!".

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