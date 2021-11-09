Відома українська співачка Аліна Гросу зворушливо привітала з днем народження свого коханого, російського актора Романа Полянського.

Як відомо, за плечима у Гросу невдалий перший шлюб, який тривав зовсім недовго. Співачка зізнавалася, що важко переживала цей розрив, тому спочатку не афішувала свої нові стосунки. Втім, вона так часто мелькала в компанії Полянського, що незабаром все стало очевидно, і пара перестала ховатися.

Заради своєї коханої Полянський перебрався з Росії в Україну. Судячи з усього, зараз пара щаслива.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Гросу привітала актора з днем народження, склавши для нього вірш.

"Хочу тебя поздравить, mon ami

Пусть волшебством наполнится твой век

Пусть воплотятся в жизнь мечты твои.

Будь счастлив, дорогой мой человек", - написала співачка.

Вона поділилася їх з Романом спільними фото. На знімках актор притискав до себе кохану, яка приобнімала його за шию. Гросу була в ефектному червоній сукні і берете такого ж відтінку.

У коментарі до посту актор подякував Аліні за привітання. Шанувальники співачки також не пройшли повз.

"Шикарна пара, обожнюю вас ви дуже красива пара", "Ну які прекрасні удвох", "не відвести очей, найкрасивіша пара ви дуже гармонійно виглядаєте", "молодці! Ви знайшли один одного. Ідеальна пара!", "Боні і Клайд", - пишуть люди.

Нагадаємо, Аліна Гросу в шкіряному костюмі довела до божевілля коханого Полянського.

Як повідомляла Politeka, коханий Аліни Гросу розповів всю правду про їхні стосунки і дитину.

Також Politeka писала, що відома ведуча зганьбила Аліну Гросу на очах коханого.