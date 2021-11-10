Суддя "Майстер Шеф", відомий ресторатор Ектор Хіменес-Браво зізнався, що дуже обережно ставиться до популярності, яка, за його словами, не вічна.

Як пише Politeka.net, в Instagram чоловік опублікував фото з фанатками і вирішив поміркувати на тему популярності.

"Любов фанатів - не вічна. В Instagram всі намагаються створити образ, здаватися, а не бути. Але насправді, набагато складніше бути собою, показати життя таким, яке є. Я сам багато років був на телебаченні і транслював тільки красиву картинку. Дуже мало про своє минуле і про те, що насправді відбувається в моєму житті", - зізнався Ектор.

За його словами, одного разу про нього зняли документальний фільм «Моя правда». Але в соціальних мережах досить важко зізнатися, якщо в житті щось йде не так.

"Слава - це завжди американські гірки. Ти існуєш, поки навколо тебе щось шумить. Коли люди при зустрічі просять фото з тобою, впізнають тебе навіть в окулярах і масці. Але важливіше бути самим собою, бути чесним. Я намагаюся",- зазначив Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво згадав незвичайні випадки своїх службових романів:"Верх безвідповідальності".

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