Відому українську актрису Ольгу Сумську, яка прославилася за роллю "Роксолани", запідозрили в пластичних операціях. Актриса відповіла на звинувачення.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Вона прославилася завдяки своїй головній ролі в серіалі "Роксолана". Крім цього вона грала в безлічі фільмів.

Цього разу актриса засвітилася в сюжеті "Зіркового шляху". Вона поскаржилася на те, що її підозрюють у пластичних операціях. Варто відзначити, що Ользі Сумській 55 років і вона вражає своєю моложавою зовнішністю і красою.

"Мені постійно пишуть про те, що я роблю пластичні операції. "Що у вас з бровами? А що з губами", - таке пишуть. Страшні якісь слова, і я не звертаю уваги. Я завжди кажу, що це люди, які ображені життям", - поскаржилася актриса.

"Я навпаки, посилаю їм лайк. Кажу: "Дай вам боже добра, жити в злагоді, і гарного настрою". Я ніколи не відповідаю негативом. Навпаки, а що сталося, дорога? І тоді їй самій соромно, що вона мені так написала, і тоді вибачається", - розповіла Ольга Сумська.

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