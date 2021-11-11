Популярна українська співачка Настя Каменських перед тренуванням записала нове відео і показала інтер'єр елітного будинку, де живе разом з Потапом.

Настя Каменських разом з чоловіком Потам живе в селищі Романків, неподалік від Конча-Заспи. Для сімейного життя пара вибрала двоповерховий маєток, побудований в італійському стилі. Причому сусідами пари стали Юрій Горбунов і Катя Осадча, які з ними в хороших відносинах.

На території двору у пари є басейн, велика зона для відпочинку з садовими меблями і підсобне приміщення.

Як видно з Сторі Насті, що показує забавні танці перед ранковим тренуванням, інтер'єр будинку має світлі тони. Артистка часто ділиться в мережі фото і відео з просторого залу, де показує, як організовано простір в ньому.

Відзначимо, також на першому поверсі є простора кухня, їдальня, вітальня і спеціальна зона для занять спортом. На другому поверсі у подружжя є велика спальня, гардеробна і ванна кімната.

Як відомо, в графіку Насті є свої незмінні моменти – вона рано лягає спати і рано встає, правильно харчується навіть в гостях у друзів і приносить до них свою їжу. Також нерідко Настя займається спортом вдома разом з чоловіком або одна.

Після чергового тренування Каменських в маленьких шортах і ТОПі повеселилася на камеру і показала, як треба правильно рухатися. Після того, як співачка трохи покрутилася перед об'єктивом, вона сама посміялася над своєю спритністю.

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