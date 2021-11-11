Популярна виконавиця Настя Каменських зі своїм чоловіком і продюсером Потапом (Олексій Потапенко) часто показують в Instagram, як проводять щасливий і вільний час разом на відпочинку.

34-річна відома українська співачка стала вести соціальні мережі, щоб ділитися різними моментами з фанатами. Тепер артистка показує свої образи і отримує по кілька сотень коментарів під кожним кадром.

У сторі зірка показала і себе справжню без фільтрів. Настя вирушила на прогулянку з чоловіком і не стала вбиратися. Так як у вільний час пара воліє разом займатися музикою, тренуватися і просто робити щось разом вдома.

На кадрах видно, як Каменських виглядає і без косметики, яку не стала наносити, надівши спортивний лук для пішої прогулянки. У зручній куртці і шапці свого дизайну співачка похвалилася тихим вечором.

Раніше Настя вирішила підвести підсумки за чотири роки сольної кар'єри і подякувала своїй команді, чоловікові Потапу за плідну працю і шанувальникам за любов до її творчості.

"А дякувати вам мені дійсно є за що. Ваша любов до моєї музики - це і десятки премій за кращі відео і пісні, і нагороди Співачка року, потрапляння в Billboard, Music Choice, до топових плейлистів. Понад півмільярда глядачів подивилися відео на моєму YouTube-каналі і мільйони - в TikTok. Вдумуючись в цю цифру, я просто божеволію! 😳 ",- сказала Настя.

Нагадаємо, що Потап у ванній показав, як розважається наодинці з Каменських: "через екран відчувається".

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