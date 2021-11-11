40-річна дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська, Меган Маркл засвітилася на заході у вельми відвертій сукні – на її руці помітили браслет, який належав принцесі Діані.

Як пише Politeka.net, днями Меган Маркл і принц Гаррі засвітилися на гала-вечорі в Нью-Йорку, який був присвячений Дню ветеранів. 40-річна Меган, яка вже встигла народити принцу двох дітей, з'явилася на заході в червоній сукні з глибоким вирізом.

Відзначається, що Меган була одягнена в сукню Carolina Herrera з пишним шлейфом і незвичайним вирізом. Образ вона доповнила туфлями і прикрасами. Експерти помітили на її руці діамантовий браслет покійної принцеси Діани. Ця прикраса перейшла колишній актрисі у спадок після заміжжя.

Додамо, що принц Гаррі вибрав більш стриманий наряд. Він був одягнений у класичний смокінг і білу сорочку. Образ доповнив метелик.

Як відомо, останнім часом Меган і Гаррі рідко з'являлися на публіці. Це один з небагатьох їх світських виходів.

Нагадаємо, що Меган Маркл засвітилася в прикрасі від принцеси Діани: кадри.

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