Відома телеведуча, актриса театру і кіно Лілія Ребрик, яка брала участь в шоу "Маска", вразила модними нарядами, викликавши захоплення в мережі.

Як пише Politeka.net, в Instagram у телеведучої з'явилася добірка образів - суконь і костюмів, які вона створила в колаборації з відомим брендом.

На одному з фото Ребрик позувала в рожевому красивому платті, а на другому красувалася в стильному костюмі. Окрему увагу привернуло плаття з глибоким декольте.

"Пізня осінь з уже голими деревами і пронизливим вітром - час нудьги і усвідомлення довгого, а іноді навіть просто нестерпного очікування тепла! І не кажіть, що це не так! А що врятує від осіннього смутку? Відповідь однозначна-любов!",- зазначила телеведуча.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу приємних слів.

"Неймовірно красива", "Це ж нестерпно прекрасно", "Ви, Лілічка, прекрасні", "ви крута", "Наша найкрасивіша", "Лілечка супер! Така чарівна! Обожнюю вас!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася порадою для щасливого життя:"ніколи не припиняйте...".

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