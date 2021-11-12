Зірку 90-тих років і популярного артистка El Кравчука (Андрій Остапенко) насилу впізнали на "Світському житті".

Як передає Politeka.net, на шоу "Світське життя", яке веде Катя Осадча, відбулася заміна. Замість неї на захід вирушила відома молода артистка Jerry Hail.

Так, цього разу на акаунті програми" Світське життя " опублікували нове фото. На кадрах Нова репортерка вирушила на захід до старшого покоління зірок. Серед них: El Кравчук, Ольга Сумська, Оксана Білозер та Петро Чорний.

"Запрошена репортерка» Світського життя " цього тижня - @thejerryheil

Разом із зіркою молоді сходили на концерт до артистів старшого покоління - співали, імпровізували і знімали ток-струми!",- повідомили на акаунті.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів, де ледь змогли дізнатися в одному з фото El Кравчука: "Це Ель Кравчук чи що?", "Невже Ель Кравчук так низько впав!???? Нічого свого, тільки копія Кончіти????", "А хто на першому фото?", "Ель Кравчук добре виглядає! Добре пам'ятаю, коли він в табір до нас українським дітям приїжджав на Кубі".

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