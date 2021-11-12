Серіал "Гра в кальмара" завоював велику популярність, і глядачі вимагають продовження - зараз обговорюються можливі зйомки другого сезону.
Серіал "Гра в кальмара" завоював величезну популярність на платформі Netflix, передає Politeka.net. За 25 днів з моменту прем'єри шоу подивилися 111 мільйонів акаунтів.
Перший сезон закінчився, але глядачі вимагають продовження.
Режисер і сценарист Хван Дон Хек розповів, що другий сезон можливий і зараз він знаходиться на стадії планування.
Актори шоу Пак Хесу і Чон Хо Ен трохи проспойлерили другий сезон.
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""Хіба ми не померли?""Ми померли?""Може, так, а може, ні", - заявили вони в одному з коментарів. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Зазначимо, режисер серіалу запевняє, що зробить все, щоб головний герой повернувся і зробив щось для світу.
Примітно, що акторів після мегапопулярності шоу стали впізнавати на вулицях в США. З деякими навіть стали вітатися.
"Так здорово зустрітися з фанатами, які так любили і дивилися це шоу", - заявив один з акторів.
А за словами Пака Хесу, він навіть вирішив завести аккаунт в Instagram, щоб спілкуватися з фанатами проекту.
Нагадаємо, режисер "Гри в кальмара" розкрив таємницю продовження серіалу
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