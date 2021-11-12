"Для більшості хлопців це важливий аспект"

Головний герой шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако розповів, які дівчата, на його думку, не приваблюють хлопців, і в чому може бути проблема.

Як пише Politeka.net, харківський підприємець, який прославився на всю країну як харизматичний "холостяк" в 11-му сезоні шоу, поділився своїми роздумами на тему відносин в Instagram.

Так, Заливако розповів, що вважає ключовим аспектом здорових відносин.

"Я, як чоловік, вважаю, що без самореалізації неможливо побудувати здорові стосунки. Тому що для більшості хлопців це важливий аспект. І це дівчата відчувають, тому що це його сила, впевненість, відповідальність", - підкреслив Михайло.

Він також розкрив, що може зацікавити хлопців у дівчатах.

"Я також впевнений, що хлопців не чіплятимуть дівчата, які нічим не захоплюються, не розвиваються, ні до чого не прагнуть", - розповів Заливако.

Він зазначив, що свого часу переможниця «Холостяка» Ганна Богдан зацікавила його саме завдяки своїй захопленості і впевненості в собі.

"Те, що мене зачепило в ані – те, що вона жива, у неї є свої захоплення. Вона знає, чого хоче, впевнена в собі дівчина", - зазначив колишній "холостяк".

Додамо, що зараз вони з Богдан живуть разом і щосили демонструють, як щасливі у відносинах.

Нагадаємо, екс - "холостяк" Заливако розповів про розставання з дівчатами до Анни Богдан.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Богдан дала пораду, як змінити своє життя.

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