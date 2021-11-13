Українська співачка Настя Каменських перед черговим виходом шоу "Маска" вирішила покрасуватися модним образом і новою зачіскою, чим вразила фанатів.

Цього разу Каменських в новому ефірі шоу з'явиться в ролі грайливої кокетки-брюнетки. Короткі локони під каре, укорочена чубчик і оригінальний одяг створили незвичний цибулю.

Причому зірка вибрала оригінальний піджак на шнурівці яскраво-оранжевого кольору і чорні велосипедки:

"Стільки таємниць, краси, музики і загадок 😍 ✨ 🔥 вже сьогодні о 21:00 чекаємо вас, щоб разом насолодитися цим неймовірним шоу @maskaukrainetv 🤩 з кожним новим випуском маски заплутують нас з детективами все більше! Тому без вас нам не розібратися 🧡 Обов'язково дивіться і пишіть підказки тут в коментарях 🤫» - висловилася Каменських.

Користувачі Мережі тут же відреагували:

"Ваааау шик шикарна; а вам йде такий образ😍 😍; як завжди🔥; Ух!🔥 ; Живих людей тут немає ? Коменти ботні; Настя🔥 💔; яка грайлива сьогодні; мені подобається ваша сміливість; з такою не нудно».

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