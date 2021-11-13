Герцогиня Сассекська, Меган Маркл, в листуванні зі своїм колишнім секретарем з комунікацій Джейсоном Кнауфом, розповіла, навіщо написала листа батькові.

Дружина принца Гаррі судиться з британським виданням Mail on Sunday, в рамках слухання в Апеляційному суді було оприлюднене листування Меган Маркл з колишнім секретарем з комунікацій Джейсоном Кнауфом. У повідомленнях йдеться, що герцогиня вирішила написати листа батькові, Томасу, який пізніше було оприлюднено в пресі, а вона через це подала до суду.

У повідомленнях Джейсону Кнауфу колишня актриса зробила несподіване зізнання: "Все, що я написала, було зроблено з урахуванням того, що це може просочитися, тому я ретельно підбирала слова".

Сам лист же зірка вирішила написати батькові, адже хотіла допомогти принцу Гаррі. Меган просила Томаса припинити спілкуватися з пресою, адже її чоловіка постійно за це лаяла королівська сім'я. За словами Маркл, скандали завдавали болю онукові Єлизавети II.

Королівська сім'я, на думку Маркл, принципово не розуміла причин проблем з батьком, і просила, щоб та зустрілася з ним й поговорила.

Герцогиня сподівалася, що принц Гаррі скаже родичам, мовляв Меган написала батькові Томасу, але того це не зупинило. У підсумку це дійсно не зупинило Томаса Маркла, який продовжив робити гучні заяви в ЗМІ, і оприлюднив лист у пресі.

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