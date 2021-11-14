Вакарчук, який «втік» з України, показав, за що любить свою роботу: «Пропонують...»

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав, за що любить свою роботу, на новому фото зі Швеції, опублікованому в Instagram.

Як пише Politeka.net, Виконавець поділився новим постом на своїй сторінці в соцмережі.

На знімку Вакарчук зображений сидить в ресторані. Він злегка сперся на стіну і виглядає трохи втомленим, проте все ж задоволеним. За спиною співака на стіні можна розглянути оригінальний елемент декору із зображеними на ньому білими обличчями.

"Стокгольм. Ресторан. Проводять за столик. Пропонують: вибирайте з двох. Вибирати. Виявляється: улюблений стіл Інгмара Бергмана. Люблю Бергмана. Люблю свою роботу) до зустрічі на концерті завтра", - написав Вакарчук.

Відзначимо, що Інгмар Бергман – знаменитий шведський режисер, сценарист і письменник, який прославився як творець авторського кіно.

Шанувальники Вакарчука тут же відреагували на його пост.

"Як можна бути таким прекрасним?", "Щасливий! І ми разом з вами", "цей погляд...", "пихатий троль. Я таких жру на сніданок", "тільки там де нас немає", "і ми любимо вашу роботу", - пишуть люди.

Нагадаємо, Вакарчук з "Океан Ельзи" після від'їзду з України зізнався, що його вразило за кордоном.

Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океан Ельзи" після від'їзду з України показав, кого раптово зустрів.

Також Politeka писала, що Вакарчук з "Океану Ельзи" покинув Україну, написавши звернення.