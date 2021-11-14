Відомий виконавець Дмитро Каднай показав запальну румбу зі своєю партнеркою Аліною Лі на паркеті "Танців з зірками".

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і учасник "Танців з зірками" Дмитро Каднай поділився в Instagram жаркими кадрами з паркету шоу. За словами артиста, на цих знімках, вони з партнеркою Аліною Лі виконують румбу.

Як видно на фото, ця парочка здорово запалила на паркеті. Для виступу Діма і Аліна вибрали незвичайні образ, а дівчина танцювала ще й зав'язаними очима. Їхні рухи та дотики викликали у фанатів підозри про романтичний зв'язок. Більш того, деякі заявили, що Каднай після таких танців повинен одружитися з Аліною.

У підписі до публікації Виконавець написав: "Трохи нашої румби вам на ніч дивлячись. Який твій улюблений знімок? 1,2,3,4?". Користувачі тут же почали коментувати знімки: "Після такого танцю, ви як чоловік повинні одружитися на Аліні", "Це було дуже круто! Емоції б'ють через край досі!", "Знімок... та всі круті", "Щоб сни яскравіше", "Діма, завтра буду голосувати. Обожнюю тебе".

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