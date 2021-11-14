Дочка легендарної артистки Алли Пугачової і шоумена Максима Галкіна Єлизавета часто вражає публіку своїми образами і дивує виглядом на нових кадрах від щасливих батьків.

Як відомо, у Алли Пугачової і Максима Галкіна двоє дітей, яких йому виносила сурогатна мати. На момент зачаття її матері було вже більше шістдесяти років, і Алла Пугачова за медичними показаннями не стала ризикувати і виношувати вагітність сама.

Пара часто балує дітей, наймає йому репетиторів, показує Лізу і Гаррі в Instagram і навіть завела їм особисті сторінки, в мережі також є багато фан-акаунтів. Цього разу користувачів порадувала маленька Ліза, яка допомагала батькові на кухні разом з братом.

Відзначимо, поява Лізи стало можливим завдяки кріогенного заморожування яйцеклітин її матері. На початку 2000-х років Алла Пугачова за порадою друзів захотіла залишити для себе ймовірність ще раз стати матір'ю і заморозила кілька яйцеклітин в спеціальному банку.

"Всі разом ❤️🙏; Красатулички 🙏; Ох. Ви. Мої. Хороші; ❤️це щастя, коли всі разом; така ідилія сімейна, здорово, я дуже рада за вас, люблю вас всіх, намилуватися не можу; Розумнички👍; Татко пробу знімає з салатиків приготованих дітками; обожнюю вас всіх; ТАТО милується дітками!!! Ну господиня росте🔥; смачного, Максим! Молодці хлопці!❤ ; Люблю і обожнюю вас. ❤️Пишність " - пишуть фанати.

"Дуже хочу, щоб вони виросли хорошими. Дуже хочу, щоб я встигла їх виховати. Важливо виховати в дітях великодушність і милосердя", - зазначила Пугачова в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Пугачова здивувала моложавим виглядом в сміливому ТОПі поруч з Галкіним: яскраве фото.

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