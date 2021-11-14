Популярна супермодель Сінді Кроуфорд поділилася в мережі чарівним ранковим фото, на якому позує в одному халаті.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита американська супермодель Сінді Кроуфорд часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі незвичайним кадром, на якому показала свій ранок.

На новій фотографії Сінді відображена в красивій світлій кімнаті з панорамними вікнами, вона сидить за столом і насолоджується кавою і видами. Перед камерою супермодель з'явилася в затишному домашньому халаті світлого відтінку, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки умиротворений вигляд.

У підписці до публікації Кроуфорд написала: "Ранкове світло і трохи кофеїну". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото красуні: "Вічна краса", "Ідеальний ранок", "Прекрасна", "Дуже красиво", "Доброго ранку, красуня!", "Ти все ще красива жінка", "Доброго ранку, сонечко", "Красуня", "Дуже красива".

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