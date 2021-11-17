Актор пояснив, що не так у них з дружиною

Відомий актор і учасник "Танців з зірками" Костянтин Войтенко розповів про сварки з дружиною, і як вони опинилися на межі розлучення.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український актор і учасник "Танців з зірками", який претендує на перемогу в шоу, Костянтин Войтенко В інтерв'ю Каті Осадчій розповів про те, що відбувається у них з дружиною. За словами артиста, вони з дружиною Зараз на межі розлучення, і не живуть разом. А причиною розбрату в сім'ї стала нечесність з самого початку.

"Ми роз'їхалися не тому, що ми посварилися, а тому що так зараз нам комфортніше. Ми з літа на межі розлучення, але ми не з літа не живемо разом", - говорить Костянтин.

За словами Войтенка, причиною кризи у відносинах із дружиною стала нечесність із самого початку їхнього союзу. Він зазначає, що вони намагалися додумувати один за одного, переробити один одного, не приймали другу половинку такою, якою вона є. Він також додав, що коли у нього з'являється хоч кілька годин вільного часу, він їде та бачиться з дочкою.

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