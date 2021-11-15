Популярний телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов, який є беззмінним ведучим "Танців з зірками", показав як доглядає за маленьким сином.

Як пише Politeka.net, майже три місяці тому дружина артиста, телеведуча Катя Осадча подарувала йому другого сина - Данила. Ні під час вагітності. Ні після неї Вона не залишала авторську програму"Світське життя". І зараз, коли Осадча на зйомках, з дитиною сидить Горбунов.

Один з таких моментів він показав в новому пості на своїй сторінці в Instagram.

"Наша мама на зйомках! Чи не Вусатий нянь при справі!» - написав артист.

На фото відображено, як Горбунов годує маленького сина з пляшечки.

"Як мило", "молодець", "дуже мило", "який ви-молодець!", "Знімаю капелюх", "класно", "який турботливий", "Осце батько, я розумію. Відправте Катю не на зйомки, а по дочку, щоб вже був комплект", "Ви – приклад справжнього батька», - пишуть у комментарях.

Нагадаємо, що Горбунов поїхав до Одеси без дружини, похвалившись апартаментами: "знову на халтурку?".

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