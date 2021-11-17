"Їй треба в балет до MARUV"

Екзотичний танець на пілоні учасниці "Україна має талант" розколов суддів Сергія Притулу та Євгена Кота - номер обговорює вся країна.

Так, в четвертому ефірі на сцені з'явилася 30-річна Світлана Юрчак, яка приїхала із Запоріжжя. За освітою вона лікар-терапевт, але танець – це її покликання.

Суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина назала її виступ "шок-контентом". Відвертий костюм, що складається з одних мотузочок з ласкутками блискучої тканини на найінтимніших місцях, а також рухи, що вганяють у фарбу, змусили суддів зніяковіти.

Тим не менш, троє з чотирьох сказали Світлані та її таланту "так" - це Мішина, Притула і запрошена Руслана. А ось Женя Кот обурився не на жарт:

"Я за пілон і я за його просування, тому що це дуже крутий жанр. Вона дуже красива дівчина, але це вже занадто", - пояснив він своє категоричне "ні".

Користувачі бурхливо коментують виступ лікаря із Запоріжжя:

"Місцями здавалося, що в якийсь момент «звідти» вилетить пташка, але на жаль, пташки не було"

"Їй треба в балет до MARUV, ноги розсовує відмінно"

"Якби костюм був не такий відвертий, то норм"

"Я Кота стала ще більше поважати, шкода Притула впав в моїх очах"

"Мені подобається стрип пластика, але це було якось потворно... Неприємно дивитися... І дивно, що їй Притула сказав так, а 28 дітям з Тернополя, які реально круто станцювали - ні"

"Я дуже сподівався, що Притула скаже "ні"

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