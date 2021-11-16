Український співак Дмитро Каднай після вильоту з "Танців з зірками" чесно зізнався, що для нього значив проект і як він ставиться до своєї партнерки по шоу.

Як відомо, артист, який виступає під сценічним ім'ям Kadnay, був одним з фаворитів суддів і глядачів. Багато пророкували йому якщо не перемогу, то хоча б виступ у фіналі. Однак, в минулому ефірі "Танців з зірками" саме пара Дмитро Каднай і Аліна Лі покинула проект.

В бекстейджі шоу Каднай зізнався, що давно хотів навчитися танцювати, тому проект подарував йому незамінний досвід.

Співак також зізнався, що його партнерка, Аліна Лі, виявилася для нього ідеальною.

"Перша репетиція з Аліною: я відчув, що це моя людина! Моментально! Це для мене шалено важливо! І ще раз повторюся: я б ні з ким з партнерок не зміг би зробити це так, пройти так далеко, як ми це зробили з Аліною", - розповів Дмитро.

Він додав, що на шоу вони з партнеркою прожили «ціле життя».

"Чотири місяці ми вже танцюємо...і це прекрасно!", - підсумував Каднай.

Нагадаємо, претенденти на перемогу в "Танцях з зірками" вилетіли за крок від півфіналу.

Як повідомляла Politeka, Аліна Лі після травми Кадна на "Танцях з зірками" здивувала заявою.

Також Politeka писала, що фаворит "Танців з зірками" Каднай після хвороби показав, як танцював на "Жіночому кварталі".