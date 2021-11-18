Відома танцівниця Аліна Лі емоційно відреагувала на їх з Дмитром Каднаєм виліт з шоу "Танців з зірками", де вони були в числі фаворитів.

Як відомо, Виконавцю Kadnay і його партнерці Аліні Лі багато пророкували виступ у фіналі «Танців», адже вони були одними з фаворитів як для суддів, так і для глядачів. Однак, в минулому ефірі шоу пара вирушила додому.

Під час бекстейджа Аліна Лі не стримала своїх емоцій.

"Я зараз почну просто плакати. Вам це потрібно?", - запитала хореограф у відповідь на прохання прокоментувати свій стан.

В результаті вона дійсно розплакалася перед камерами, а говорити довелося її партнеру.

"Аліна хоче подякувати всім, хто нас підтримував весь цей час", - заявив Каднай.

Пізніше Аліна все ж змогла впоратися з емоціями і розповіла про обіцянку, яку їй дав Дмитро.

"Я йому кажу: Ти повинен мені пообіцяти, ми за проектом повинні хоч разочок ще зустрітися. Він пообіцяв!", - розповіла Аліна Лі.

Нагадаємо, Kadnay після вильоту з "Танців з зірками" зізнався, що відчуває до Аліни Лі.

Як повідомляла Politeka, українці ополчилися проти півфіналіста "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що претенденти на перемогу в "Танцях з зірками" вилетіли за крок від півфіналу.