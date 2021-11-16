Українцям показали цікавого персонажа, який стане учасником святкового шоу «Новорічна Маска», ним виявився Королівський Пінгвін.

Як передає Politeka.net, відповідне повідомлення з’явилося на офіційній сторінці проекту «Маска» в Інстаграм.

«Для того, щоб маска виглядала яскраво та святково, дизайнери створили його з паєток, а ще обдарували шикарними бровами, характерними для королівських пінгвінів і окулярами, які створили власноруч», - йдеться в повідомленні.

Персонаж матиме особливості і в поведінці.

«Наш герой одразу всіх спантеличить, адже замість звичних підказок запропонує зірковим детективам тактильно відгадати факти про себе», - зазначили представник проекту.

Користувачі мережі припустили, що в костюмі може ховатися телеведучий Сергій Притула, який також є суддею проєкту «Україна має талант».

«Omg, всі маски одна прекрасніша іншої😍 у ваших дизайнерів золоті ручки», «Який крутий», «Вауу, супер», «Офігенна маска. Найкраща», «Яка крута, цікава, шикарна маска! Вау», - пишуть у коментарях.

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