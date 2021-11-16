Український продюсер, автор і виконавець Олексій Потапенко (Потап) вирішив згадати минуле, вразивши романтичною піснею, яку він випустив в 2019 році.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося відео, зняте для молодіжної мережі Тік Ток. Артист виконав свою стару пісню.

"У темряві feat @nickniker обожнюю цю пісню, цей альбом", - підписав відео Потап.

У коментарях шанувальники прийшли в захват, залишивши артисту масу приємних слів.

"Дійсно! Забацайте ще альбомчик", "Так класно слухати Вашу лірику. Я пам'ятаю, як вийшла #china, а потім вже весь альбом. Бажаю вам побільше таких хітів написати!", "Одна з улюблених пісень", "Дуже подобається цей трек. До глибини душі!", "Вам дуже пасує романтичний реп, чіпляє Ваш голос за струни душі", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що після розставання творчого дуету Потап і Настя музикант став пробувати себе в різних амплуа. Він випустив сольний альбом, а також активно гастролює і пише хіти разом з групою Мозги.

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