Відомий український телеведучий, шоумен і волонтер Сергій Притула поділився кадром з футбольними фанатами на стадіоні.

Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучий і суддя шоу "Україна має талант" Сергій Притула поділився в Instagram яскравим фото з футбольного матчу Боснія і Герцеговина – Україна, на якому побував разом з іншими українськими фанами.

На знімку Сергій зображений на трибунах стадіону в Боснії і Герцеговині, яка проводила цей матч, і власне, програла українській збірній. Як справжній фанат, Притула прийшов на поєдинок з фанатськими атрибутами – спортивній куртці і з шарфом, а на руках він тримає маленьку дівчинку, але це не його дочка.

У підписі до публікації телеведучий написав: "Можу спокійно їхати додому. До зустрічі у плей оф!". Користувачі тут же почали обговорювати футбольний матч під знімком Притули, деякі запитували його, як була на стадіоні.

"Сергію, якщо ви бачили, чи були там сутички з українськими вболівальниками? І як взагалі терпіли цих не культурних боснійців?", "Акуратно там, а то ці боснійці ще ті дикуни. Так освистував гімн, Ще такого не бачив", "Вам потрібно тепер їздити на кожен матч. Ви принесли удачу", "Я вас помітив по трансляції, на трибунах. Але не був упевнений, що це Ви", "Так, свистіти, коли звучить гімн, це вже перебір! Дикуни!",- пишуть в коментарях.

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