Артист Арсен Мірзоян розповів про наболіле українцям, опублікувавши новий пост у себе на сторінці в Instagram після одкровень Ніни Матвієнко.

Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян є успішним вітчизняним артистом, який одружений на Тоні Матвієнко. Співак любить спорт і постійно хвалиться своїми забігами в Instagram. Також там артист ділиться багатьом цікавим, радуючи своїх фанатів.

А нещодавно Теща Арсена Ніна Матвієнко розповіла, що була проти союзу своєї дочки з Арсеном. Але з часом вона прийняла вибір Тоні і тепер добре ставиться до Мірзояна.

Після цього Арсен опублікував нове фото в Instagram, де показав свою зовнішність.

"Не перший раз зустрічаю тих, хто зарікався і в дзеркалі не в перший раз зустрічаю я такого, буває шукаєш грішника-ну хоч один залишився? Ні, знову потрапляю на святого", - написав Арсен на фото.

"З наболілого", - написав Мірзоян.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Це так, правда, его людини грає з ним самим. На жаль", "Такоая людська сутність".

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