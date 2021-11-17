29-річний актор, родом з України, Олександр Кузнєцов, потрапив у неприємну ситуацію зі своєю дівчиною, актрисою Аліною Гвасалією - відео потрапило в Мережу.

Пара акторів Олександра Кузнєцова і Аліни Гвасалії відвідала прем'єру фільму "Французький вісник", пише Politeka.net. Захід відбувся в московському кінотеатрі "Художній".

Актор і його обраниця підібрали образи в схожому стилі. Кузнєцов надів чорний лонгслів, джинси і черевики, а Гвасалія - чорне облягаюче плаття з відкритим плечем. Пишна зачіска і класичний макіяж з червоними губами стали відмінним доповненням образу.

Закохані вийшли на червону доріжку, але затьмарили собі захід з'ясуванням стосунків. Кадри конфузу потрапили в Мережу. У Телеграм-каналі Super.ru опублікували відео, на якому парочка серйозно подивилася один на одного, а потім повернулися до камер з пригніченими виразами облич.