29-річний актор, родом з України, Олександр Кузнєцов, потрапив у неприємну ситуацію зі своєю дівчиною, актрисою Аліною Гвасалією - відео потрапило в Мережу.
Пара акторів Олександра Кузнєцова і Аліни Гвасалії відвідала прем'єру фільму "Французький вісник", пише Politeka.net. Захід відбувся в московському кінотеатрі "Художній".
Актор і його обраниця підібрали образи в схожому стилі. Кузнєцов надів чорний лонгслів, джинси і черевики, а Гвасалія - чорне облягаюче плаття з відкритим плечем. Пишна зачіска і класичний макіяж з червоними губами стали відмінним доповненням образу.
Закохані вийшли на червону доріжку, але затьмарили собі захід з'ясуванням стосунків. Кадри конфузу потрапили в Мережу. У Телеграм-каналі Super.ru опублікували відео, на якому парочка серйозно подивилася один на одного, а потім повернулися до камер з пригніченими виразами облич.
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Зазначимо, актори познайомилися шість років тому на зйомках фільму «Синдром Петрушки».
Широку популярність Олександр Кузнєцов отримав після ролі в серіалі "Утриманки", де він виконав роль коханця дружини чиновника Кирила Сомова.
Примітно, що артист родом з Севастополя. З 16 років Кузнєцов навчався на актора.
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