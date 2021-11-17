37-річна українська співачка Оля Полякова вирушила з сім'єю на Мальдіви, і похвалилася відпочинком на островах в своєму Instagram, вражаючи кадрами.

Відома артистка вже кілька днів проводить час з сім'єю на Мальдівах, повідомляє Politeka.net. Про це зірка повідомила у своєму Instagram.

Погода була сонячною, а співачка показувала ідеальну фігуру в купальниках.

Однак в останніх сторіс можна помітити, що погода на островах змінилася - сіре небо закрило сонце, а вітер став сильнішим.

Артистка опублікувала відео, де її дочки, 16-річна Маша і 10-річна Аліса, позують на тлі океану. Вітер піднімав їх волосся, і закривав обличчя.

При цьому не можна не зазначити, що Маша була в довгій футболці, а її сестра позувала у футболці і джинсах. Образ у молодшої дочки Полякової був більш "хлоп'ячий". Примітно, що артистка сама зізнавалася - у Аліси не такий характер, як у старшої дочки, і більш зухвалий. До того ж, дівчинка часто над собою жартує, називаючи себе "бомж Валера", і "скалить" зуби на знімках.

Полякова розповідала, що сама в дитинстві багато грала з хлопчиками, а "дівочі" розваги її приваблювали менше.

Нагадаємо, Полякова похвалилася на Мальдівах улюбленими дочками

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