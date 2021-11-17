Британський принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл вирішили відмовити Єлизаветі II у своїй присутності на важливому святі - вже названа причина.

Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл склали з себе повноваження і переїхали в США. Пара зробила кілька гучних заяв про королівську сім'ю в скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі, проте королева Єлизавета II все одно хотіла б їх бачити.

Бабуся принца не втрачає надії побачити онука з дружиною і правнуків, Арчі і Лілібет, на Різдво, пише Ехргеѕѕ.

З 1988 року королівська сім'я відзначає новорічні свята в Сандрінгемі, до того ж Єлизавета II вперше зустріне Різдво без чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні. Однак принц Гаррі і Меган Маркл дали зрозуміти, що не прилетять на свято до Британії.

За словами письменника Стюарта Пірса, герцоги Сассекські дуже зайняті серією проєктів. Експерт висловив своє захоплення королеві, яка попри трагедію продовжує дотримуватися сімейних традицій, і тим самим показує, як подолати жалість до себе.

Зазначимо, 11 листопада Єлизавета II вперше за 22 роки пропустила День поминання. За словами лікарів, та нібито потягнула спину, тому їй потрібно було утриматися від публічних заходів.

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