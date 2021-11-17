Відома російська співачка, дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте вразила пікантними танцями на вечірці, де вона запалювала зі своїм молодшим сином Дені.
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося відео, на якому Орбакайте танцювала зі своїм сином. Варто відзначити, що 50-річна красуня відпалювала на повну.
"Христина і Дені запалюють", - підписали відео автори аккаунта.
У коментарях зірці залишили багато приємних слів, але не обійшлося без жорсткої критики. Багатьом не сподобалися вельми відверті танці Орбакайте, за що її нещадно розкритикували.
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"Ну танець не для сина з мамою", "Нічого вульгарного тут немає, мама в хорошій формі може собі дозволити так танцювати", "Дуже негарно, мама не повинна себе так поводити з сином", "Танцюй і співай, коли молодий! Краща мама і потрясний син!", "Дивні танці, вихляння по-домашньому", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте здивувала появою на Comedy Club: "після такого ролика важко...".
Як повідомляла Politeka, Крістіна Орбакайте з пишним начосом вразила моложавим виглядом:"Стиляга".
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