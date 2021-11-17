Дружина популярного українського хореографа, судді " Танців з зірками» Влада Ями Ліліана розповіла про навчання їхнього сина Леона.
Як повідомляє Politeka.net, про це дружина хореографа розповіла на своїй сторінці в Instagram.
"Щороку останні кілька років ми відлітаємо на місяць в Америку. Сподіваюся, цей рік не буде винятком (хоча поки все змінюється щодо правил в'їзду). Щоб вільно себе почувати за кордоном-знання англійської мови просто необхідні", - зазначили Ліліана.
Дружина Влада Ями додала, що їх син вчив англійську практично з пелюшок.
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"Здорово, що Лео практично з пелюшок чув англійську від носіїв мови.🙏 Синові ще не було і двох років, але він вже знав кілька слів і вмів рахувати. Зараз я зрозуміла, що треба виходити на новий рівень знань і без допомоги викладача я не впораюся», - зазначила вона.
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