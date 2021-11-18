Старша дочка популярної української співачки Олі Полякової показала, що не поступається зірковій мамі, виступивши перед публікою зі своєю групою.

Як пише Politeka.net, Полякова-старша поділилася кадрами виступу у своєму Instagram.

16-річна Маша Полякова явно не планує залишатися в маминій тіні. Дівчина вже кілька років активно веде свій блог в Instagram, де ділиться своїми ефектними фото. А не так давно стало відомо, що Маша щосили займається ще й своєю музичною кар'єрою.

Як виявилося, у дівчини є власний рок-гурт, який вони з приятелями назвали "Шви". У колективі Маші дісталося місце вокалістки. Раніше гурт вже заявив про себе публічним дебютом, на який запросили відомих блогерів.

А на передодні "Шви" виступили з невеликим концертів в одному з київських закладів. У своїх сторіз Оля Полякова показала, як це було.

На кадрах можна побачити, як Маша щосили запалює на сцені під музичний супровід гітар і барабанів. Дівчина виступала в короткій сукні в чорно-червону смужку і з ефектними дірками, чорних колготах і черевиках. Її довге волосся вільно спадало на плечі.

У свою чергу, Полякова-старша прийшла на концерт в толстовці з написом «шви».

Судячи з кадрів, Маша дуже старалася, а мама щосили її підтримувала.

Нагадаємо, Полякова на Мальдівах засвітила свого чоловіка, якого вважає за краще приховувати.

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