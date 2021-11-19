Українці після скандалу з екс-вокалістками «НеАнгелів» Вікторією Сміюхою і Славою Камінською поділилися своїми думками, зазначивши, що проблеми в групі були помітні і раніше.

На початку тижня співачки опинилися в центрі уваги після того як Сміюха голосно поставила крапку в історії з «НеАнгелами», розрізавши на камеру торт із зображенням Камінської і «спробувавши Славу на смак». Колишня колега розкритикувала її за цю витівку, викривши в бажанні пропіаритися.

Після цього сестра Сміюхи вельми неоднозначно натякнула на те, що дії Вікторії були спровокованим багаторічним жахливим ставленням до неї з боку Слави.

Частина шанувальників підтримала Віку, і почала засипати її співчуваючими повідомленнями. Деякі з них співачка опублікувала у себе в Instagram, пише Politeka.net.

"Шкода, що люди багато не знають як знущалася і нахабно поводилася Слава по відношенню не тільки до вас, але і до фанатів. Була у Вас на концерті. Слава весь час намагалася вас зачепити, принизити якось, поржати і виставити дурною, а ви собі такого не дозволяли",-написала одна з прихильниць.

Вона згадала, що після концертів Сміюха виходила до фанатів, щоб сфотографуватися, а Камінська на них навіть не дивилася.

"Впевнена, що вона знущалася і стібалася над Вами куди гірше, а як ви виставили це відео, то все трагедія. Значить їй можна за всі роки це робити, а вам відео не можна записати таке за стільки років, смішно!",- обурилася у своєму повідомленні дівчина.

Нагадаємо, у родині Віки з "НеАнгелів" вирішили не мовчати після розборок з Камінською.

Як повідомляла Politeka, сестра екс-солістки "НеАнгелів" Сміюхи втрутилася в гучний конфлікт з Камінською.

Також Politeka писала, що Сміюха з НеАнгелів підлила масла у вогонь у скандалі з Камінською.